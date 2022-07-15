涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，今年1月遭檢察官依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴，從去年12月羈押至今，已將近8個月。新北地院今裁定停止羈押、80萬元交保，不過也規定其限制住居在台中住家，限制出境、出海8月。對此，高嘉瑜律師李永裕表示，委員聽聞後「晴天霹靂」。

林秉樞去年12月遭新北地檢署聲請羈押禁見獲准，全案今年1月移交新北地院後，林再度因罪嫌重大、有反覆實施強制罪及恐嚇危害安全罪之虞被羈押，4月、6月分別延長羈押2個月。

新北地院指出，7月間已兩度訊問林秉樞，認為其涉犯傷害等罪嫌重大，雖然認為羈押原因未消滅，但考量證人已交互詰問完畢，以及扣案訴訟進行程度，權衡擔保林秉樞藏匿可能性後，為落實國家刑罰權公益，今裁定停止羈押、80萬元交保。

不過，為避免林秉樞交保後後潛逃藏匿，因此限制其住居在台中住所，每日向住家附近派出所報到，並限制出境、出海8月，也不得對相關證人的身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為。

據了解，林秉樞律師也是突然接獲交保消息，急忙搭乘高鐵前往北所，並與林父在今日晚間5時許辦畢相關程序，而林秉樞步出看守所時心情愉快，還跟迎接的律師擁抱，顯得如釋重負。

不過，對於林交保一出後，高嘉瑜相當錯愕，李永裕表示，高委員聽到後可謂是「晴天霹靂」，林秉樞本來就有一些煙滅證據的行為，雖然證人已經詰問完畢，但一審仍未進入辯論程序，也還沒宣判，對於法院臨時裁定交保，覺得相當不妥，被害人也難以接受。