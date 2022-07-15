全聯併大潤發歷經公平會多方審核後終於獲點頭，以有條件核准；全聯董事長林敏雄15日認為，將結合大潤發在量販市場的豐富實績，以及全聯在超市零售的長期耕耘，必定能為消費者創造更多優質的消費體驗及高性價比的產品服務。

林敏雄在今年初即指出，全聯在2021年營收為1,590億元，不僅超標創新高，2022年包含大潤發在內，整體營收將挑戰1,900億元的新高目標；其中全聯計劃年內展店40～50家，至全台1120-1130家，而併購大潤發案在獲公平會通過，再增22家店數，並帶來250億元的新增營收。

全聯並於15日宣布，經台灣公平交易委員會核准，自法國歐尚集團、潤泰集團取得95.97%大潤發流通事業股份有限公司股權，收購範圍包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌。

全聯董事長林敏雄指出，全聯是本土企業，每間門市對於地方特色、顧客商圈都非常熟悉，一直以全民超市為己任，並強調未來將結合大潤發在量販市場的豐富實績，以及全聯在超市零售的長期耕耘，必定能為消費者創造更多優質的消費體驗及高性價比的產品服務。