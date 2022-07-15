林哲熹女友低調愛相隨。（王思穎攝）

林哲熹（右）與陳庭妮的「安全帽之吻」閃瞎路人。（時創影業提供）

林哲熹與陳庭妮劇中飾演男女朋友。 （時創影業提供）

林哲熹今（15日）出席《愛情發生在三天後》媒體茶敘，劇中他飾演藝工作受挫的「試鏡男」，常跑試鏡卻遲遲得不到要角，有時需要靠劇中女友陳庭妮接濟生活。現實生活中，他有位交往8年多、無條件支持他的平面模特兒女友Cindy，也低調愛相隨，2人十分登對。

林哲熹的女友在他剛出道時給予許多暖心的鼓勵，2017年他曾以主演電影《自畫像》首度入圍台北電影獎，原本內心期望能拿到最佳新演員，但最後鎩羽而歸，事後女友在社群軟體暖心寫道，「希望有一天林哲熹的感言可以在台上講給大家聽。」林哲熹感性說：「這對我來說是滿大的鼓勵，因為她一直會相信你會做到某些事。」

林哲熹認為劇中角色和剛出道時的自己很像，他大一就出道，苦等機會5年，也有段時間待在家裡沒事做而陷入低潮，「演員是很沒有安全感職業，因為很多事情沒辦法控制，唯一能證明自己的就是作品。」而這幾年他作品曝光多，也有機會存錢，現在準備買房。

是否準備結婚才買房？他連忙笑說：「不是，我覺得現在狀態舒服，不管是工作、演戲狀況，我長時間都在工作跟家，希望家裡舒服一點。」他準備在台北或新北地區落腳，現在積極看房，好友柯震東也有給他一些建議。

林哲熹在劇中和陳庭妮飾演情侶，過去因演出同部作品而相識，但兩人都遺憾當時沒對到戲，這次終於展開「第一次合作」，林哲熹害羞說：「第一場戲就拍吻戲，但意外的很順利，相處上很像真的情侶。」雖然「試鏡男」林哲熹在劇中看似受到陳庭妮單方面照顧，但他在工作不順心時仍會努力討女友開心、為女友挺身而出，作風相當帥氣，尤其是大街上一場「安全帽之吻」閃瞎路人。

林哲熹也透露，浪漫的「安全帽之吻」是他在《三天後》拍的第一場戲，「原本劇本上沒有，是現場加的，導演問我說『第一天開拍，親一下可以嗎？』，但導演也有解釋為什麼（加戲）。」他笑說，那場吻戲滿幫助他進入角色的，「親過之後（我們）立刻就熟起來了！」

《愛情發生在三天後》八大戲劇台每周六晚間8點播出、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台每周日晚間8點播出。