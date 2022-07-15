14日烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia）遭俄軍猶如「恐怖主義」攻擊，總共發射4枚飛彈，境內餐館、住宅和其他公共設施幾乎被夷為平地。內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）告訴媒體一項悲痛消息，4歲小女孩麗莎（Lisa）與母親伊莉娜(Iryna Dmitrieva)外出的路上不幸被炸死，IG上還留有母女倆1小時前興奮的合影。
根據《華郵》報導，烏克蘭中西部城市文尼察（Vinnytsia）州長謝爾伊·博爾佐夫(Serhiy Borzov)表示，昨日約莫上午11點，一艘從黑海迎面而來的俄軍潛艦用4枚飛彈襲擊一棟九層樓高的辦公大樓，和一些停車場的車輛、餐廳、民宅等等，當局證實有2枚成功被防空系統給擋下。此次轟炸造成23死、71受傷，還有29人尚未尋獲。
內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）向《華郵》展示現場照片指出，一名全身流著血的孩童，雙腳呈現不自然的角度攤在一位女子身旁，幾乎焦黑的遺體已經無法辨認長相。烏克蘭國防部也在推特證實死訊，並附上母女倆生前最後身影。
事後根據社群平台Instagram的照片指認衣服與鞋子，發現該名被砲彈命中的小女孩是伊莉娜(Iryna Dmitrieva)的女兒麗莎（Lisa），當天母女倆一同外出，伊莉娜還用手機紀錄下麗莎沿途自己推著嬰兒車，影片中看起來相當開心。遺憾的是，女童在1小時後遇襲身亡，伊莉娜則是腿部斷成兩截，倒臥路邊花叢。
據悉今年4歲的麗莎是一名唐寶寶，母親常在網路分享女兒樂天活潑的模樣，當地唐氏症非營利基金會也在臉書發布募款活動，寫下悼念文:「今天我們的心在流血，思考著不公平的巧合以及如何消弭惡勢力，希望大家在這黑暗、恐懼的時候支持她們…」
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