During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 14, 2022

14日烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia）遭俄軍猶如「恐怖主義」攻擊，總共發射4枚飛彈，境內餐館、住宅和其他公共設施幾乎被夷為平地。內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）告訴媒體一項悲痛消息，4歲小女孩麗莎（Lisa）與母親伊莉娜(Iryna Dmitrieva)外出的路上不幸被炸死，IG上還留有母女倆1小時前興奮的合影。

4歲小女孩麗莎（Lisa）與母親伊莉娜(Iryna Dmitrieva)外出的路上不幸被炸死。圖為女童遺留的娃娃車。(圖/美聯社)

根據《華郵》報導，烏克蘭中西部城市文尼察（Vinnytsia）州長謝爾伊·博爾佐夫(Serhiy Borzov)表示，昨日約莫上午11點，一艘從黑海迎面而來的俄軍潛艦用4枚飛彈襲擊一棟九層樓高的辦公大樓，和一些停車場的車輛、餐廳、民宅等等，當局證實有2枚成功被防空系統給擋下。此次轟炸造成23死、71受傷，還有29人尚未尋獲。

烏克蘭中西部城市文尼察（Vinnytsia）昨日約莫上午11點，一艘從黑海迎面而來的俄軍潛艦用4枚飛彈襲擊一棟九層樓高的辦公大樓。 (圖/路透社)

烏克蘭中西部城市文尼察（Vinnytsia）昨日約莫上午11點，一艘從黑海迎面而來的俄軍潛艦用4枚飛彈襲擊一棟九層樓高的辦公大樓。 (圖/路透社)

內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）向《華郵》展示現場照片指出，一名全身流著血的孩童，雙腳呈現不自然的角度攤在一位女子身旁，幾乎焦黑的遺體已經無法辨認長相。烏克蘭國防部也在推特證實死訊，並附上母女倆生前最後身影。

事後根據社群平台Instagram的照片指認衣服與鞋子，發現該名被砲彈命中的小女孩是伊莉娜(Iryna Dmitrieva)的女兒麗莎（Lisa），當天母女倆一同外出，伊莉娜還用手機紀錄下麗莎沿途自己推著嬰兒車，影片中看起來相當開心。遺憾的是，女童在1小時後遇襲身亡，伊莉娜則是腿部斷成兩截，倒臥路邊花叢。

據悉今年4歲的麗莎是一名唐寶寶，母親常在網路分享女兒樂天活潑的模樣，當地唐氏症非營利基金會也在臉書發布募款活動，寫下悼念文:「今天我們的心在流血，思考著不公平的巧合以及如何消弭惡勢力，希望大家在這黑暗、恐懼的時候支持她們…」