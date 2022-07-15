2021年7月「實價登錄2.0」正式實施，從此成交行情全面公開至門牌，房市透明度上升。然而「實價登錄2.0」上路近一年，卻仍有不肖的房仲業者用片面或過時的房市資訊，甚至不主動提供成交行情蒙騙民眾，行低買高賣的行徑。

永慶房屋的劉春美經紀人就遇過類似狀況。2021年9月，永慶房屋劉春美經紀人的友人向她介紹一位住在新莊的朋友，這位朋友因為購入新屋，原先的房子需要出售。劉春美連繫屋主後，屋主對她說，這間房子位處下新莊地區，是一間三房兩廳一衛約23.5坪的40年的老公寓。

劉春美經紀人除了實地拜訪屋主、了解房屋特色，並且比對近年來下新莊的房市成交資訊，製作出完整的房價簡報。在一次拜訪中，劉春美經紀人向屋主分析說：這間公寓雖然屋齡稍老，但是格局方正，而且各個房間都有對外窗，是當地少見的物件。近一年內，周遭類似房型的房價每坪大概落在24-28萬元之間，考慮到房屋本身的優勢，房價大概可以提高到26.5-30萬元，因此總價建議可設定在630-700萬之間。

黑心房仲空口估低價 竟是10年前房價水準！

屋主聽完之後，不禁說道：「對嘛！我就想說這間房子哪有這麼便宜！」屋主這時才透漏，沒多久前有其他房仲業者登門拜訪，該名房仲得知屋主有售屋需求後，看了看房屋格局便估了一個400萬元的價格，讓屋主半信半疑，直到聽到劉春美經紀人的分析後，這才肯定了該名房仲的估價毫無根據。

劉春美表示，若真的以400萬出售，每坪售價才17萬元，這幾乎是10年前的房價水準！屋主還說，後來該名房仲連周遭房市行情的資料都沒給，就打電話給屋主，希望以400萬元幫屋主出售房屋，根本毫無良心可言。

聽完完整的房價分析後，屋主便委託劉春美協助售屋，也因為房價精準合理，很快就有買方上門，並且在一個月內以660萬成交。屋主不僅誇讚永慶房屋房價估算精準、媒合迅速，也慶幸自己當初沒委託給其他房仲業者售屋，不然她恐怕將損失高達260萬元，將近4成的房價！

選擇誠信的房仲業者 保護自己也保護其他消費者

永慶房屋劉春美經紀人提醒，民眾一生中可能只會經手幾次房屋買賣，對於買賣屋的經驗難免不足。部分黑心房仲見屋主缺乏房屋買賣的經驗，便利用他們對房仲的信任，以不合理的低價賣給投機客，接著再幫助投機客以高價賣出。這些黑心房仲不僅從中賺取兩次服務費，投機客更墊高房價，助長炒房歪風，讓房價不正常的高漲，最後損失的是屋主和後來接手的房客。

劉春美建議，不管是賣屋還是買屋，都要多方諮詢不同的房仲業者，並請他們提供完整的成交行情資訊。同時還要稍加檢查業者提供的成交行情資料是否有不齊全、或是太過老舊的狀況。唯有多方比較，才能幫助自己做出最有利的決策。