37歲林姓男子今年2月間，吃了燒酒雞後，騎機車上路，行經彰化縣員林市自摔，送醫救治並進行抽血檢測，測得血液酒精濃度為0.401％，彰化地院審結，認其已有7次公共危險紀錄，依不能安全駕駛動力交通工具罪將他重判1年有期徒刑。

判決書指出，林男有7次公共危險案件犯罪紀錄，最後一次經彰化地方法院判處有期徒刑7月確定，2019年10月才執行完畢出監。

沒想到才時格3年，林男又忘了教訓，今年2月12日中午在彰化縣員林市百果山附近的友人住處，吃摻有全酒的燒酒雞後，同日下午4點許騎機車上路。其行經員林市區時，不小心自摔倒地受傷，警消協助送醫。

法院判決書指出，被告於受有期徒刑執行完畢，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪為累犯，應依規定加重其刑。審酌被告於上述刑事案件執行完畢後，5年內再犯本案，足認其刑罰反應力薄弱，因而依累犯加重最低法定本刑部分，量處一年有期徒刑。