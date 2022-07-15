對於綠營近日公布的台北市以及桃園市的民調，國民黨立委賴士葆質疑，綠營墮落到要用自家民調才能救林智堅，而林智堅寧願「自嗨民調」也不願意澄清論文抄襲，他砲轟法務部怎不查？

《東森新聞》13日公布委託「雨晴民調」中心對台北市長進行民調，陳時中以25.8％奪冠。國民黨立委賴士葆指出，經過各方追查都找不出有「雨晴民調」這樣的民調公司，可以說來路不明。

賴士葆在臉書表示，涉嫌兩度碩士論文抄襲的林智堅，全黨力挺，今天公布「自家民調」，林智堅以37.3%的支持度，領先張善政 的27.2%。賴士葆強調，信手拈來的自家民調，真實性為何，只能說信者恆信，不信者恆不信。

賴士葆直言，選舉靠近，民調滿天飛，有真有假，常見委託和受委託單位粗製濫造拼湊一份想達成有利特定人士的假民調，然後透過社群網路和電子媒體和紙媒大肆推播，達到宣傳造勢的目的。

他砲轟，當政府整天磨刀霍霍要打假訊息，但 人為蓄意刨製的假民調 散播假消息卻沒有被鎖定調查，法務部怎不調查？

國民黨桃園市長參選人張善政也在賴士葆臉書留言表示，「謝謝委員，我們都心知肚明所謂的內部民調，我們一起加油！」