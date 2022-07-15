台灣人真的很愛保時捷!今年第一季，台灣保時捷就賣出1250台，年增幅度高達24%，成長幅度在全球市場排名第一，其中SUV車款Macan 成為許多初次購車族的首選。能擁有一台Porsche 儼然成為新世代年輕人的夢想清單之一！對車子有濃厚喜愛的DJ Dennis丹尼斯，在INTERMISSION頻道影片中，和好友GJ蔣卓嘉駕乘最新款的保時捷Macan 2.0，開著車子、大聊GJ蔣卓嘉的個人全新專輯《R.G.B.》，並分享各自的生活體驗。嗜車如命的兩人，一打開話匣子，熱血沸騰，就像對車子著了魔，徜徉在速度的世界裡。

2.SUV車款 Macan成為保時捷首購的最愛。(照片提供 INTERMISSION頻道)

看到DJ Dennis丹尼斯駕著Macan 2.0，GJ蔣卓嘉大喊，「好像看到自己的車被你牽過來！」。這兩位被很多粉絲推崇很會過生活的偶像，也在節目中大方分享如何追求「品味」。GJ蔣卓嘉就說，「品味」會隨著年齡而變化，他最喜歡Porsche Macan 2.0的地方就是「整體性」，在行駛時，堅實強固的感覺會讓人有種安心感。轉彎時，車身精準地就像刀片一樣劃過路面。在兩人談話中，不吝展現對Porsche Macan 2.0的熱愛，似乎忘了節目正在拍攝，男人的為車痴狂就此展現。

今年第一季保時捷在台銷量成長幅度全球第一 。(照片提供 INTERMISSION頻道)

聊到以駕駛車子的感受譬喻音樂的類型，GJ蔣卓嘉認為生活在快節奏的步調時，和駕著All-Wheel Drive (全輪驅動)的車子一樣刺激有快感。Rock(搖滾)中的音樂因子，就像控制動力時，稍微帶有失控的感覺，非常享受！想要有平穩滑順的駕乘樂趣，與R&B(節奏藍調)一樣舒適，自稱血液裡就有R&B因子的GJ蔣卓嘉，也直呼：「Macan就是我心中理想的車子！」Dennis也忍不住對著車子大喊：「多性感啊！」

節目訪談中，兩人皆展現出對生活中追求品味的熱忱。節目尾聲DJ Dennis丹尼斯邀約GJ蔣卓嘉，在私下沒有工作時，頭髮沒整理、穿著邋遢時，一起出遊並再次駕駛Macan，大聲的說：「再怎麼醜也要開！」感受到兩人對Porsche Macan 2.0的駕乘體驗意猶未盡。