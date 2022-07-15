金管會14日公布2021年公平待客評核成績，兆豐期貨繼2019年榮獲期貨商前三名後，再度在14家期貨商中脫穎而出，獲得評核成績前25％之殊榮，且連續兩次都入榜的期貨商僅有2家，兆豐期貨即為其中之一。

兆豐期貨董事長陳佩君表示，公司高度重視公平待客之推動，循序漸進地將公平待客原則內化成公司企業核心文化。2020年時已將「公平待客工作小組」提升位階為董事會轄下之「公平待客推行委員會」，藉以強化督促公司各部室精進落實公平待客精神。「公平待客推行委員會」定期召開並向董事會報告執行情形，董事會成員均積極參與討論公平待客相關議案，且支持公司未來整體公平待客政策推動之方向。

兆豐期貨總經理暨公平待客推行委員會主席凌墉宏表示，公司提供客戶商品或服務時，除明確揭露交易風險、落實風險解說外，也針對高齡及身心障礙者提供無障礙空間、放大契約字體及專人服務等友善措施，將公平待客的精神落實到每位客戶身上。此外，基於永續金融已受到全球高度重視，兆豐期貨未來也將積極響應主管機關及金控集團政策，持續推動ESG企業永續經營，打造金融友善環境，建立公司「公平待客，誠信金融」之核心文化來服務客戶。