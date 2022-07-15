下半年邊境可望解封，出入境旅遊市場將迎來反彈榮景，山富旅遊參加夏季旅展持續深耕國旅市場，把悠遊補助優先回饋給山富的顧客，迎接邊境解封商機，山富並積極與航空公司預定各航點團體機位，看好出國需求強勁 更準備日本、越南包機計劃，全面超前部署國旅與海外遊市場。

山富旅遊國內旅遊推出環島全五星飯店五日，原價21,999指定日期第二人只要1塊錢，相當於每人只要11,000元，全程入住五星飯店，自然景點安排了外更融入秘境原住民文化、原鄉咖啡DIY體驗，讓旅客對台灣有更不一樣的認識。訴求高端、特殊體驗的同時，能保有優惠的價格。

山富規畫本島旅行除了短天數2天的太平山之旅推出買一送一，每人不用 1,500以外，也與屏東海生館定期配合夜宿海生館親子之旅、另外在暑期避暑勝地，有武陵農場連泊二晚之安排，如同花東3日遊、4日、5日遊，才能慢生活大大提升旅遊的舒適度。

針對台灣三大離島，山富在澎湖安排了6人就能成行，不需要併團的團體行程，每人更不用1萬元。馬祖也推出暑假限量優惠只要11,000元，金門除了傳統的三、四日行程，更推出五日長天數慢生活行程，綠島、蘭嶼也有定期包銷的房間銷售，一樣6人就能成行，在於偏鄉可是大大的旅遊品質提升。

山富旅遊迎接邊境解封商機，積極與航空公司預定各航點團體機位。在歐洲航線上，與長榮航空在倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、維也納以及最新的米蘭、慕尼黑直飛航點預留了團體機位，與華航的法蘭克福、阿姆斯特丹以及倫敦的直飛航點也都有團體保留機位。

看好紐、澳也是最早解封、接納國際旅客的國家之一，與同樣已解封的美國及加拿大，山富旅遊都提前佈署、積極洽談各直航航點的團體機位，再結合中東各大航空公司的航班，期望打造最彈性的旅遊路線，不論是商務/考察/參展/旅遊都可以提供旅客最便捷的服務。旅客可購買國外自由行商品，同時也開始接受預訂2023年農曆新年機位、酒店。國外團體行程產品也已經上架讓客戶參考，如欲訂購可先填寫意願登記表。旅展期間登記給予2,000～5,000旅展優惠價格。

看好出國需求強勁，山富也準備日本、越南包機計劃。日本東北秋田包機 11/1-3/25、一週三班，每週二、四、六出發，有5天/6天商品。東北秋田6日 51,900 起。越南峴港包機，富國島包機，越捷航空、長榮航空、及星宇航空、山富旅遊經營越南市場多年，更是這3間航空公司的得力夥伴。

山富越潮流絕美峴港5日11月起(每周二、六出發)，售價35,500起/人(含簽證)。在此次夏季旅展，山富也將現場展示 OTA 手機版/電腦版線上旅行社最完整的作業糸統：訂購機票、酒店體驗，多元系統信息查詢：比價、確認、線上支付、單據開立。精確又有效率的完整系統將是自由行、商務旅遊、公司行程管理，2E、2B、2C最好的訂購支付平台。