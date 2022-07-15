婚後許多事情都有可能成為夫妻之間爭吵的導火線，就有男網友抱怨，他每月給老婆2萬元生活費花用，其他家庭開銷，甚至孩子的學費都由他負擔，不料最近老婆開口要求提高生活費至4萬元，讓他相當不解，反問「錢花在哪裡？」不料對方竟惱羞成怒，還哭著說要離婚，讓他傻眼直呼，「完全不體諒，是想逼死我嗎？」

原PO在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，因為老婆沒有工作，所以家中水電、瓦斯、電話費、第四台，以及一對6歲雙胞胎的學費都是由他負擔，不過他提到，雖然自己月入10萬元，兩人也沒有房貸、車貸壓力，「但我一個月給老婆2萬元生活費，她竟跟我喊不夠用」。

原PO指出，平時早餐都是他晨跑回家時順便買的，就連叫孩子起床、吃早餐也都是他負責，因此老婆睡醒後只要處理自己的午餐，以及準備平日晚餐即可，假日則由他買菜煮飯給全家吃，此外，老婆若要幫孩子買衣服、奶粉也會跟他拿錢。

然而老婆認為2萬元的生活費還是不夠用，要求提高到4萬元，讓他相當不解，詢問「錢花在哪裡？」沒想到老婆不僅沒有回答，還惱羞成怒，哭著要離婚，讓他相當傻眼，「完全不體諒，是想逼死我嗎？」

貼文一出，網友們氣憤直呼，「如果連小孩還小時都沒在照顧，那麼這種老婆有跟沒有不是一樣？剔除掉還可以把省下來的錢給小孩更好的生活，感覺上留著也是禍害」、「公主病上身⋯無法無天」、「你為甚麽要娶一個公主兼女兒的女人回家？」

另有網友認為，「2萬元如果只是吃飯一定夠，但是女人還要治裝，買保養品、化妝品之類的，真要買的話，2萬元絕對不夠，建議你找個適當機會跟她好好規劃用錢的地方，如果對方真想跟你繼續走下去，就會理解你的難處，反之就放手吧」。