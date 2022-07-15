4隻六個月大的黑天鵝寶寶入住秋紅谷公園，一周以來適應良好，優游水池中，是活力十足好奇鵝寶寶。（謝瓊雲攝）

4隻六個月大的黑天鵝寶寶入住秋紅谷公園，一周以來適應良好，優游水池中，是活力十足好奇鵝寶寶。（謝瓊雲攝）

台中市建設局、農業局聯合舉行黑天鵝捐贈儀式。（謝瓊雲攝）

6個月大黑天鵝寶寶活力十足 入住秋紅谷成新亮點

黑天鵝寶寶入住秋紅谷景觀生態公園，將成都會區新亮點。台中市政府建設局長陳大田、農業局長蔡精強15日共同主持捐贈儀式，蔡精強幽默笑稱，四隻黑天鵝入住秋紅谷可算是「嫁入豪門」，盼明年底能落戶繁殖，生生不息。

台中市農業局透過大里區農會居中協助，向大久珍禽繁殖場採購2對黑天鵝，7日起放養在秋紅谷公園生態水池中，1個禮拜來適應良好；活力十足，好奇在池塘裡優游嬉戲，有時會游到湖畔吃狼尾草，十分討人喜歡。

2對黑天鵝僅6個月大，要長成到2歲才算成熟，體型還會更大，公鵝脖子較長；未來將由中興大學動物科學系專人負責觀察照料，並由飼料大廠福壽實業為鵝寶寶客製開發專屬配方，贊助一年份餵養飼料，盼讓鵝寶寶們吃得頭好壯壯，健康無虞成長。

陳大田說，為迎接黑天鵝入住，事前就先改善打造適合棲地；以天然樹枝及茅草編織成單斜屋頂，平時可供黑天鵝休憩，繁殖期時也可供孵蛋使用及躲避雨水。湖畔則種植野薑花、美人蕉等，作為天然綠籬屏障，避免黑天鵝們過度靠近岸邊，遭流浪犬隻與人為侵擾，呼籲遊客好好愛護牠們，禁止餵食及傷害。

蔡精強打趣說，黑天鵝寶寶們入住秋紅谷公園，是「嫁入豪門」，在每坪300萬元的台中市區黃金地段生長，盼成為都會區亮點，為秋紅谷公園增添活力，市民不用到國外就可欣賞到黑天鵝優美的體態，讓秋紅谷成為觀賞黑天鵝的聖地。

陳大田說，秋紅谷水池內生態盎然，黑天鵝象徵愛情的永恆，黃昏時刻湖面波光粼粼，絕色美景讓情侶、親子來公園散步後都能留下美好記憶。