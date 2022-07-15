台鐵留才方案中，擬提高各級主管的加給。（讀者提供／陳祐誠傳真）

交通部規劃台鐵2024年公司化，台鐵企業工會爭取加薪留人才，交通部長王國材日前表態同意檢討主管加給與基層低薪，但台鐵最新的留才方案今日外流，內容可見副局長（含）以下主管加給全部調升，另有8247名基層可領關鍵職務津貼，但方案漏掉站務員、列車長等7000多人，引發基層批評。台鐵回應，有關留才方案尚未定案，會做完整妥善考量。

台鐵薪資結構偏低，長期以來難以留住人才，確定公司化之後更傳出許多人想跳槽，而主管加給低又得扛責任，許多員工不想升為主管，令內部管理相當頭疼。工會多次向交通部及台鐵喊話加薪，王國材也公開表示支持。

今日一份外流的留才方案顯示，除了台鐵局長之外，從副局長到所屬分支機構的替班站長、副站長等，主管加給都有提升；另一份「關鍵職務津貼」，則列出實際從事危險工作人員的職務種類。兩份文件中並未提及站務員、列車長等運務人員，引發基層不滿。

台鐵產業工會批評，留才說明僅針對「關鍵職種」和「各級主管」進行調薪，站在第一線服務旅客的運務員、支撐台鐵後勤運作的行政人員等幾乎全被排除，高達7000多人被遺忘。

產工指出，此舉等於告訴員工和社會大眾，服務旅客原來不重要，剪收售票運轉行車通通不重要，更是國家帶頭分化工人，只調整部分人員的薪資，對薪資略高於基本工資的營運人員更無調整作法，違背王國材部長說的「支持改善低薪」。

產工強調，所有基層都是關鍵，共同支持台鐵的營運和安全，都應該要調薪，國家真的要改善低薪，就請台鐵局盡速調高營運人員薪資、資位人員待遇要比照郵政公司，而非花心思分化工人，讓基層更憤怒。

台鐵回應，有關留才方案尚未定案，會做完整妥善考量。