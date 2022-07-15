文化局表示，高雄選擇參考日本東京中央郵便局、日本川崎銀行橫濱支店等案例，在歷史紋理的基礎架構下改造活化，以新舊建物融合策略，整合串連新建金融新創產業，讓園區更具特色及未來發展性。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市文化局15日公開說明高雄舊市議會活化轉型的改造構想，預定下月正式送請高雄市都市計畫委員會進行相關劃定更新地區審議，並規劃於年底公告招商，舊市議會後方的高風大樓基地將釋出招商，改建為金融新創大樓，行政辦公廳建物產權仍屬市有，修復後將策辦理議政文史展覽。

位於中正路的舊市議會建於1966年，已有56年歷史，教育局搬遷後閒置至今，周邊機能完善，鄰近高雄漢神百貨、立德棒球場、六合夜市與中央公園等多樣指標性建築，也是辦公商務廊帶，而過去中正路有金融銀行產業大道的美名，因此舊市議會將結合金融活化轉型，成為新的指標。

文化局長王文翠表示，舊市議會後方的高風大樓基地將釋出招商，改建為金融新創大樓，為強化社會公益面向，入口前廣場將原貌保存，提供周邊居民舉辦活動及休憩場所；議會行政辦公廳建物產權仍屬市有，修復後將策辦理議政文史展覽藉由空間解放落實代議政治蘊含的民主自由精神，整合成為民主議事館，與周邊歷史博物館及勞工博物館，形成城市重要文史廊帶。

文化局表示，高雄選擇參考日本東京中央郵便局、日本川崎銀行橫濱支店等案例，在歷史紋理的基礎架構下改造活化，以新舊建物融合策略，整合串連新建金融新創產業，讓園區更具特色及未來發展性。