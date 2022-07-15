美國專家指出，從官方資料、第三方評估及間接證據來看，目前於烏克蘭前線參與戰鬥的俄軍、烏軍和親俄部隊，都已出現極為慘重的傷亡；而在這種情況之下，首先為軍隊注入新血、重新補充有效軍事力量的一方，將可能在後續的戰爭關鍵階段佔據優勢。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）於《富比世》（Forbes）表示，自稱「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）的親俄組織，是目前俄烏戰爭中唯一會定期更新自身傷亡數字的參與者；而如果其數字屬實，「頓內茨克人民共和國」在戰爭開打的前3個月內，傷亡便高達其戰前兵力的50%，可能是其近期較少在烏東戰役「露臉」的原因。

雖然無法直接將該比例套到俄軍或烏軍身上，但雙方肯定也傷亡慘重。烏克蘭官方先前承認，其官兵傷亡數量可達每天上千人，戰車、步兵戰鬥車、火砲等重武裝損失已達戰前庫存的50%；烏軍近期於南部刻松（Kherson）的反攻進展緩慢，可能也與其兵力不足有關。

俄軍仍持續對自身損失閉口不談，但外界估計其傷亡應已達數萬人。如華府智庫「戰爭研究所」（ISW）便指出，俄羅斯陸軍近期於第200摩托化步兵旅中組建了一個新的營，成員包括預備役官兵、憲兵、海防部隊人員，甚至是來自海軍艦艇的水手；英國國防部也透露，俄羅斯正從全國調集預備役單位前往烏克蘭周邊，顯然是為了填補前線消耗過度的兵力。

艾克塞認為，這代表目前俄烏戰爭的所有直接參與者，都已蒙受極度嚴重的損失；而在接下來對頓巴斯（Donbas）剩餘地區的爭奪戰，以及烏軍是否成功於南部反攻並威脅克里米亞交通線的關鍵階段，成功搶先為己方補充有效軍事力量者，將可能成為佔據優勢的一方。