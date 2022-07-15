倪安東婚後滿面春風。（全民大劇團提供）

夏宇童分享遇渣男經驗。（全民大劇團提供）

賴佩霞（右）分享彩排趣事。（全民大劇團提供）

賴佩霞、夏宇童、倪安東、呂紹齊今（15日）出席音樂劇《倒垃圾》記者會。3月才梅開二度的倪安東昨日滿面春風，一臉幸福表示和老婆管罄婚後很美好，且氣場很旺，「我們搬到風水很好的房子，現在要開演唱會、舞台劇也演很多場，很旺。」還笑說運氣旺到去老婆家打麻將都「碰碰胡」。之前傳出老婆懷孕的消息，倪安東表示那是假新聞，懷孕計畫順其自然。

夏宇童在劇中飾演遇到渣男的角色，現實生活中她的某任男友也是渣男，因為缺錢擅自把她的包包和私人物品拿去賣，她氣得跟對方說：「如果你有需要錢可以跟我說。」沒想到男方真的開始跟他借錢，令人傻眼，2人交往一年多才分手。談到結婚，目前和孫協志穩定發展的她面露嬌羞說：「順其自然。」

賴佩霞在劇裡飾演會情緒勒索的媽媽，她形容角色的處境，「即將退休，女兒不回家，房子要被拆，所有的安全感都瓦解。」現實生活中，她根本不敢情勒謝沛恩，打趣說：「她不勒索我就好。」就算有動念，她都會先忍讓女兒。她和女兒的相處與傳統母女關係不同，即使女兒1、2個月不打電話給她也OK，加上自己工作很忙，女兒要跟她吃飯都得先約時間。至於謝沛恩的感情她不會多問，笑言：「反正我都對她的朋友們很好。」

為了讓演員更能貼近戲劇核心，劇團特地找上臺北市政府環保局，讓演員以環保局分隊同仁身分，實地服務民眾倒垃圾。呂紹齊表示定點定時倒垃圾，是台灣獨有的文化，透過這次的體驗，感受到清潔隊員的辛苦，也笑說之後會好好做好垃圾分類。

夏宇童則遇到心急的阿姨丟垃圾，剛好機器壓下來，就被垃圾汁潑到的慘劇，而自己平常倒垃圾都大素顏，甚至還會不穿內衣，不怕被認出來嗎？她笑回：「如果我敢不穿內衣出門，就代表看不出來啦。」

音樂劇《倒垃圾》由陳怡靜監製、謝念祖導演、高天恒編導、王慕天編劇、潘偉凡作曲。講述一個即將都更的老社區，裡面有一群各有問題丟不掉的住戶，在被迫整理家裡的過程中，開始面對自己的過去、家人的關係以及糟糕的感情。垃圾不倒會臭掉，那心中的垃圾不倒掉，又如何往前走呢？