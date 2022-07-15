總統府新增一名確診 無匡列同寢室密切接觸者 19:572022/07/15 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵表示，總統府新增1名確診案例。(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增1名總統警衛室勤員確診案例。 張惇涵表示，該勤員無匡列同寢室密切接觸者，且近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。 他強調，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實防疫工作。 斯里蘭卡國會宣布總統下台 明選接棒人 鄭寶清「信賴」看板遭影射 稱過度解讀自行下架 拜登未率美國逃離「巨災」 專家：怕惹怒2種人 #總統府 #張惇涵 #總統 #勤員 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斯里蘭卡總統流亡馬爾地夫 傳將前往新加坡 04:152022/07/14 國際 這國總統涉論文抄襲下台 他要台大、中華大學效法 12:422022/07/14 政治 斯里蘭卡總統不只逃跑 傳還靠email辭職 23:112022/07/14 國際 義大利聯合政府岌岌可危 總統不接受總理請辭 05:052022/07/15 國際 宏都拉斯命案 前總統兒子、前防長親戚遇襲身亡 04:332022/07/15 國際 國務機要費除罪化後 扁珍能否免訴今宣判 04:102022/07/15 社會新聞 總統跑路 斯里蘭卡進入緊急狀態 04:102022/07/14 全球財經 斯里蘭卡總統流亡新加坡 總理宣誓就職代理總統 19:392022/07/15 國際 《國際政治》義大利總理提辭職 總統說「不」 10:512022/07/15 財經 社評／積極處理一帶一路國債權問題 04:102022/07/15 焦點新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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