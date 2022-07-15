總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增1名總統警衛室勤員確診案例。

張惇涵表示，該勤員無匡列同寢室密切接觸者，且近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

他強調，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實防疫工作。