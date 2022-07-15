因應國旅補助7月15日正式上路，可樂旅遊即日起，全面啟動「夏日漫旅」計畫，鎖定團體旅遊及個人訂房，祭出優惠好康。個人訂房推出三重送方案，凡指定旅宿在可樂主題網頁下單，即可享三重優惠，最高現省2,800元，將補助金有效運用到最大化！團體旅遊祭出「最殺優惠價」，免登記、免排隊、免等撥款，直接以市場最低價回饋民眾，行程涵蓋全台及離島地區，超過100種優惠行程，最低299元起。

可樂旅遊今夏促銷三箭齊發，舉凡團體、訂房、在地深度旅遊，都能享可樂旅遊獨家專屬優惠，用最划算的價格讓整個暑假不斷電！

配合悠遊國旅補助方案，可樂旅遊特別祭出「三重好禮送」活動，第一重、每晚每房最高折1,000元；第二重、登入可樂優惠代碼，滿額最高再折500元；第三重、配合補助線上申請最高折1,300元，合計最高可現省2,800元。可樂旅遊盤點全台飯店、旅宿，合作推出可樂獨家方案，提供民眾最多元的選擇，即刻下訂，入住好禮享不完，還有機會免費得到樂園門票！此外，可樂旅遊也貼心準備補助申請步驟網頁，方便旅客提前登錄或確認符合補助資格，為旅客權益把關。

即日起至8/3，可樂旅遊舉辦「夏季漫遊」計畫，將民眾夏日喜愛的熱門行程通通一次下殺，一日遊最低299元起，二日遊以上1,199元起，指定入住日還可享房型升等服務。暑假出遊往往價格都是翻倍漲，可樂旅遊不漲反降、標榜比平日還便宜。

除了中央補助，縣市府的旅遊振興方案也不容錯過！可樂旅遊與桃園市政府緊密合作關係，將延續上半年叫好叫座的「龍岡米干節」，下半年再攜手推廣「相聚在桃園2.0」活動，鎖定桃園濱海沿岸，以深度旅遊型態，引領旅客體驗沿海特有景觀，感受客家漁村風情。今夏，民眾既可體驗魅力金三角滇緬風情，還能翻玩客家獨有的牽罟文化，限時促銷最低也是299元起。

可樂旅遊的「桃園小旅行」已享譽盛名，用美食、秘境、文化等不同角度切入旅遊本質，透過體驗、手作、導覽將桃園的地方特色發揮淋漓盡致。2022年可樂旅遊朝節慶活動「龍岡米干節」著墨，泰滇潑水節、火把節文化導入眷村內，讓旅客換上傳統民族服裝，隨著音樂搖擺舞動。下半年朝相對冷門的「濱海地區」發展，傳承百年海洋客家文化「牽罟」，讓捕魚也能很享受歷史回憶；自帶仙氣感「大王蓮」，蓮上一坐感受輕功水上漂的功力；素有台版撒哈拉沙漠之稱「觀音草漯沙丘」，搭配白色風車陪襯，任誰都能成為網美。可樂旅遊龍岡、濱海一日遊全部下殺299元起，邀請民眾用五感認識桃園的多元文化特色。