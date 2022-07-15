許多人可能以為電梯小姐、電梯先生的工作，就是按電梯上下樓這麼簡單，但其實這份工作的重要性，或許會超出你的想像。一名網友日前在網路上發文討論消失的職業，直說自己非常懷念親切漂亮的「電梯小姐」，貼文一出後引發討論，也意外釣出一名電梯先生，分享這份工作最實際的存在價值。

原PO在社群論壇《Dcard》上以「消失的職業」為題發文，表示最近觀賞動漫時，意外看到有「電梯小姐」的角色，讓他感到既親切又懷念，回憶小時候逛百貨公司時，漂亮的電梯小姐戴著斜斜的帽子和白手套，為顧客按電梯時，舉手投足都十分地優雅，讓原PO不禁感嘆：「現在都看不到了！」

貼文曝光後引起許多網友的共鳴，「小時候去百貨公司也有電梯小姐，真的好美啊！而且香香的」、「我有遇過耶，而且還是電梯先生」，不過也有許多人表示，其實目前還是有少數百貨公司保有電梯小姐的服務，「一中街的中友百貨有」、「遠百也有」、「SOGO也有」、「對，還有！那時候去有驚訝」、「很多SOGO都還有喔！因為SOGO相對來說是比較傳統的百貨，所以多半會保留電梯小姐，可能是追求一個儀式感吧」。

一名曾經擔任過「電梯先生」的網友，就為眾人解答這份工作的職責所在，他舉例，「大家應該都有遇過電梯滿載，卻因為其他樓層按按鈕，電梯不得不停的情況吧？」而這份工作，就是更有效率地運載民眾，避免大家浪費搭乘或是等待的時間，有效緩解兩個端點的人潮，在周年慶或是周末人潮爆滿時，能夠操控電梯「過站不停」。