民進黨全代會週日登場，並為年底九合一選舉縣市長參選人組成「中央地方會做事戰隊」同台造勢；前副總統陳建仁首度出席全代會，也是他入黨後第一次的全代會，副總統賴清德因為參加日本前首相安倍晉三葬禮還在自主管理，無法出席。

至於前總統陳水扁，也將出席全代會，陳為當然黨主席，雖曾退黨，但已恢復黨籍；據了解，陳水扁只參加黨職投票。

週日登場的全代，正逢黨職選舉，黨內權力核心改組，攸關2024大選提名規則修訂，各派系競逐，最後一刻是否為了顧及團結是先「喬」好，比照上屆同額競選，備受關注。

據了解，這次舉辦中執委、中常委的改選。以目前各派系握有的全代票來看，以新系171票是最多；黨內人士指出，角逐2024大選最有希望的副總統賴清德，這次積極部署，新系有三席中常委空間，以賴清德立場，立委林俊憲及屏東縣長潘孟安若都能進入常會，當然是最好，但林是新系很早就規劃的人選，「最後或許沒有潘，但一定有林」。

黨內人士說，新系中常委布局從來有區域考量，「新系鋪排一定會考慮賴，但是不可能全部都是賴的人」。

至於正國會約116票，基隆市長林右昌及陳茂松可望拿下中常委，146票的英系，將給黃承國及蘇治芬，蘇系43票，力保一席給蘇巧慧；湧言會加立委蘇震清系統約62票，但想4席全力打的實力不夠，可能只保住王定宇，綠色友誼推2席和民主活水合作，想拿下3席的機率很低，可望僅保何志偉一席。

至於中評會主委，英系推出的資深立委管碧玲，恐對上新系中的菊系立委賴瑞隆。

這次正逢年底選舉，原本規劃出席造勢的賴清德，因為還處於自主管理期間，不宜出席人多地方，已確定不出席；陳建仁去年底入黨，這次是以黨員參出席全代會，幕僚表示，這也是陳第一次參加民進黨全代會。