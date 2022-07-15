香港首富李嘉誠兒子李澤楷擁有超過千億身價，情史十分豐富精彩，不僅和女星梁洛施未婚產下3子，更公開和小26歲港姐郭嘉文戀情，二人交往5年最終傳出情變，而在去年李澤楷又被爆料有新對象，竟是簽約女星林宣妤，據傳欲將女方捧為湯唯第二，之後便屢有傳言指稱有孕消息、住進李澤楷豪宅，相關謠言越演越烈。

來自馬來西亞的26歲女星林宣妤，自國際華裔小姐大賽奪冠後，以一張神似Angelababy和倪晨曦的精緻臉蛋打開知名度，2018年赴港發展被楊紫瓊牽線，引薦給李澤楷成為公司旗下的唯一藝人，引發外界瘋猜二人關係，有不少網友都在流傳林宣妤懷有身孕，以及被安排住進李澤楷的豪宅，不過當時在消息傳出後隨即被經紀人嚴正否認。

林宣妤首度回應外界謠言，並說會持續專注在演戲本業。(圖/林宣妤 小紅書)

然而謠言從未有過停止跡象，日前林宣妤本人終於動怒，透露身為演員只想求演技進步：「這些無知的人群請不要抹殺一個人的努力」，並解釋身邊的人懂得她的為人，所以才未曾理會謠言卻仍不斷被詆毀名譽，「難道身為藝人我就應該忍聲吞氣，直到有作品了才可以反擊？難道在娛樂圈內工作，就是要娛樂大眾？」

事實上，林宣妤2018年赴港後，曾和TVB簽約受到力捧，接連出演《反黑路人甲》及《使徒行者3》兩部戲，更曾參演金馬得獎電影《夕霧花園》，2020年和公司合約到期後返馬，卻被楊紫瓊相中才認識李澤楷，2021年林宣妤成為李旗下首位藝人，據悉李澤楷花費重金請來湯唯前經紀人，就此引來各種揣測。