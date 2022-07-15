鼎恒 撤回上市申請 20:052022/07/15 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，鼎恒（6738）函知撤回其股票上市申請案，來函摘錄如下：鼎恒公司基於近期資本市場環境及業務發展考量，自行撤回其股票上市申請案。 證交所網站 冒山寨版 精聯7/5送件申請上市 今年第7家國內上市公司 林修銘掌證交所 為台股熱灶 #鼎恒 #上市申請案 #撤回 #撤回上市申請 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6月新開戶 年輕人最勇 04:102022/07/06 財經要聞 瑞鼎7/15起得為融資融券交易 18:042022/07/14 財經 定穎股份轉換下市 8/25再以定穎投控股上市 19:272022/07/01 財經 證交所要求上市公司 重訊發布機制 年底建置完成 04:102022/07/08 證券．權證 合庫金基層員工薪資中位數公股第1 連8年入「台灣高薪100指數」 21:282022/07/06 財經 民眾自拆違建被法辦 北市認疏失 04:102022/07/07 地方新聞 證交所董座林修銘：投資人終會重返台股 04:102022/07/04 投資理財 證交所新董座林修銘：台股具長投價值 投資人終會重返台股 12:262022/07/01 財經 證交所 主題式業績發表會21日登場 04:102022/07/15 證券．權證 證交所「科技大未來」業績發表會 21日起登場 19:022022/07/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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