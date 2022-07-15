警方與重機業者合作，向年輕族群宣導安全駕駛觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方統計，近年北市交通死傷人數，以「18至24歲年輕人」占比最高，且以機車族群為主，根據交通部道安會統計資料顯示，今年1至4月北市18至24歲年輕人交通死傷人數達2575人、占總死傷人數23.52％，與前3年同期平均數減少7.7％，其中機車死傷人數2190人，肇事主因前3名依序為「未依規定讓車」、「超速失控」及「未保持安全距離」，多與速度管理不當有關。

松山分局考量暑假期間，年輕族群常騎機車結伴出遊，或在升學前購車通學代步，所以特地與重機車業合作，帶領年輕人從用車安全的視角出發，瞭解機車基本結構、性能、操駕技巧等，並由交通安全守護團講解常見事故成因，藉以「認識危險」進而「避開危險」，同時協請業者於車輛買賣、租賃、官方網站及舉辦車聚、車隊活動時，共同宣導「不超速」、「不逼車」、「要有照」等安駕觀念。

松山分局呼籲，年輕族群應依法考取駕照，且不可越級駕駛，切勿有超速等危險駕駛行為，警方將持續針對易超速肇事路段、聯外要道，規劃「移動式測速照相執法專案」勤務，落實速度管理，加強易肇事路段巡邏，提高見警率，以降低年輕機車事故發生。