男獨攀谷關七雄馬崙山失聯2日 台中市消防局搜索未發現蹤跡

彰化縣一名粘姓男子14日清晨獨自開車，前往台中市和平區谷關七雄馬崙山登山，昨日晚間未見到他返家，家人怕發生意外，15日凌晨向警方報案協尋。台中市消防局說，清晨搜救人員整裝後前往搜尋，直到晚間6時許仍未發現粘男蹤跡，將於16日增派人員再前往搜尋，期望能夠盡早尋獲失蹤者。

消防局指出，15日清晨04時03分，接獲花蓮110轉報，指有一名年約42歲的粘姓男子，14日由彰化自宅前往谷關登爬馬崙山失聯，請求協助搜尋。勤務中心接獲報案後，立馬派出谷關、和平分隊出動人員4名，林務局麗陽工作站出動2名支援，由小隊長陳奕瑞帶隊出勤。

消防局表示，搜救人員在馬崙山登山口發現粘姓男子所駕駛的銀色自小客車停在道路旁，撥打手機有通、卻無人接聽；經透過警方調閱手機基地台位置，中華電信回報基址，於台中市和平區大雪山200林道53K，方位角200度，目前開機中。

搜救人員經向當地義消詢問，該地能夠收到大雪山基地台位置，應該在馬崙山步道約5-6公里處，面向大甲溪方向才能收到訊號。陳奕瑞指出，今天近午到達三角點後，立即開始往下開始搜尋，看見有疑點地方就會在附近搜索，分叉點處也有搜尋足跡，但到15日傍晚仍未發現失聯者。

台中市消防局二大隊大隊長余易祐強調，目前正研議搜救計畫，16日將規畫增加空拍搜救人員加入在空曠處搜尋；今天下午粘姓男子手機已無訊號，台中市消防局仍會派員前往搜尋，儘量於最短時間內，尋獲失聯的粘姓男子下落。