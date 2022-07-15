臺灣企銀統籌主辦特力集團旗下采旺興業公司新臺幣120億元聯貸案，於15日舉行聯貸簽約典禮，由臺灣企銀董事長林謙浩及特力集團總裁何湯雄代表簽約。

臺灣企銀表示，該案募集資金用以償還既有負債及充實中期投資所需，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購逾200％，顯見授信銀行團對特力集團的支持與肯定，對其營運展望亦深具信心。

此次臺灣企銀首度將特力集團ESG永續指標納入聯貸條件，達標即可享有利率減碼優惠，攜手響應ESG永續發展。

特力集團致力為歐美大型零售商及台灣、亞洲地區優質供應商，營運範圍橫跨美、歐、亞各大洲，建起綿密專業的服務網絡，於美國安大略、亞特蘭大、德國漢堡及台灣楊梅等地設立五座大型物流中心，提供客戶及消費者穩定物流及倉儲管理。其擁有超過40年的全球貿易採購與供應鏈管理實務經驗，可即時回應市場變化，目前持續強化綠色供應鏈，營收可望再創高峰。

臺灣企銀為積極落實環境友善與節能減碳，支持ESG理念之企業購置再生能源、防治污染、節能等設備所需資金，推出「ESG永續發展貸款優惠措施」，提供融資優惠條件，鼓勵企業戶重視永續發展，以最直接的行動推動ESG理念。

臺灣企銀在林謙浩的帶領下，今年上半年合併累計自結稅後淨利41.36億元，較去年同期成長67.89％，獲利表現續創歷年同期新高。

身為全台唯一中小企業專業銀行，臺灣企銀以持續提升中小企業客戶附加價值為出發點，打造「類金控」經營模式，以旗下子公司臺企銀創投及臺企銀管顧投融資並進，協助廣大中小企業取得轉型升級或創新發展所需資金，邁向永續經營。