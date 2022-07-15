繼101紀念酒藏掀話題之後，台北101擴增自有商品再添新軍，15日宣布首度推出101中秋月餅禮盒，結合五星級飯店等級的廣式月餅與吳寶春國王蛋黃酥頂級禮盒，限量6,000盒，未演先轟動，已獲合作夥伴與大樓租戶秒訂2,000盒。

101總經理朱麗文強調，擴展新事業是今後營運策略，不僅開發月餅禮盒、紀念酒等自有商品，包括碳權、綠建築認證等顧問業務亦即將開展。

儘管今年4、5月台灣仍受疫情干擾，但101商場在上半年營業績效仍較疫情前（2019年）相對正成長，朱麗文指出，尤其6月購物中心業績相對去年同期幾近倍增成長，進入7月餐飲人潮更是湧入，已恢復到疫情前盛況，此次推出101中秋月餅禮盒主要針對企業贈禮市場開發，她強調，去年獲不少辦公大樓租戶企業反應，期以「101」IP商品做為贈禮，在經開發部迅速成立，並以半年開發出令人驚豔的月餅禮盒，且即使烘焙食材大漲、甚或缺料，但因半年訂貨而使得禮盒能如期於中秋節上市。

而101自營商品還有10多年前推出的台北101紀念酒，源自1977年馬祖窖藏高梁酒，為目前市場上年份最高的陳年高梁，每年限量發售最多3000瓶，據朱麗文指出，過去曾推出藝術紀念酒款標價101萬，且因年份最高、窖藏愈來愈有限情況下，光是今年上半年銷售即逾千瓶，此次搭配中秋月餅禮盒新上市，更推出紅瓶紀念款限量400瓶。