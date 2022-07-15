因疫情影響停辦2年的新北市鼓藝節，今（15）日晚間於新莊中港大排願景公園熱鬧登場，不僅有表演團體接力演出，還有霹靂布袋戲經典角色素還真、葉小釵與新北市長侯友宜互動，而今年以「鼓力」為主題，就是取字「鼓勵」諧音，侯友宜也期許新北市能不斷往前走。
新北市長侯友宜表示，新莊是製鼓的發源地，「鼓力」就是「鼓勵」，希望從疫情期間滿滿的加油，「鼓勵再鼓勵」就是再度讓新北市不斷往前走的力量，也是今年鼓藝節的主題。
侯友宜也說，這幾年新莊在議長及議員還有市民的支持下大幅翻轉，不但有新莊知識產業園區、頭前副都心，包括塭仔圳的改變，甚至國影中心也在新莊，不但整個容貌改變，還有環狀線和機場捷運線的帶動，新莊已經躍上一個國際大都市的中心點，未來也會更好。
今年鼓藝節活動採實體巡演及線上展演同步的方式進行，實體巡演活動從今天起，接續於16日在淡水金色水岸、17日三重綜合運動場、23日樹林興仁花園夜市及24日中和四號公園等地舉辦。而線上影片則是即日起至31日，在鼓藝節網站播放。
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