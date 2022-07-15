萊爾富主管今日表示，這兩年萊爾富增店速度大約一年淨增加百店，較過去30、40家有倍增的情況。原因來自於展店目標、虛實整合以及異業結盟等。

萊爾富今日一次重磅推出3家生鮮需求為主的超市超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，分別在平鎮復梅店、淡水新洲店、土城哲青店。

不過萊爾富目前有1550店，去年營收約200多億元，今年也是預計淨增加100家，也快要達成目標了。

萊爾富董事長汪亦祥表示，超商應該不會飽和，店數多寡不再是消費者購買決策的考量，而是提供服務才是重點。