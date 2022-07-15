台南市長黃偉哲父親黃輝鍠前天辭世，黃偉哲遵從父親生前囑咐身後事一切從簡，今天傍晚5點於台北市立殯儀館辦完家祭，他晚間7點半於臉書PO文悼念父親，外界才知道他剛經歷父喪，「謝謝您給了我生命、養育與疼惜，父子情緣58年，以後我再也沒有爸爸可以叫了……希望我會是您的驕傲」，一席話讓人動容。

黃偉哲父親是醫生，長期關心黨外運動，1993曾參選嘉義縣長但失利，黃偉哲曾說，最早接受民主啟蒙即是來自於他的父親。黃偉哲父親享壽87歲，生前交待家人身後事一切低調。黃偉哲晚間也低調表示，前晚趕到醫院見父親最後一面，「老人家生前遺願這樣交待，因此，我們今天已經辦完家祭，謝謝關心。」

黃偉哲臉書寫道：「這幾十年因為從政，無法常伴父親身邊盡孝，前天醫院傳來您病危，只剩最後一口氣，我強忍悲傷情緒，在完成公務行程後，焦急趕去見您最後一面。」他也感性提及，父親叮嚀的「親民勤政」、「良善初心」，他不曾忘記，也會更努力，「這是兒子對您的承諾」，「父子情緣58年，以後我再也沒有爸爸可以叫了……希望我會是您的驕傲。」

黃偉哲PO文沒多久，不少網友湧進他的臉書「市長請節哀、保重」，民進黨台北市長參選人陳時中也留言「請偉哲市長節哀」。

年底爭取連任的黃偉哲，這2天公開行程均由副市長趙卿惠代勞，僅少數人知悉他父親離世，但也未聲張。黃偉哲這2天忙著父親後事，但昨天下午親自召開長者健保福利金加碼記者會，全程神情凝重，在場幾乎都沒人知悉他正在辦理父親後事。