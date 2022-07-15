康建公司4死1傷槍案，兇嫌李鴻淵15日遭逮，不過全案仍疑點重重，李男失業多年卻被搜出3把手槍、179發子彈等大量軍火，且李男8年前雖曾被公司主管控告，但為何如今才下手報復；法醫高大成推斷，4名死者在公司位高權重，都是未來接班人選，疑似是「幕後主謀」想讓公司無法經營才買凶殺人。

據ETtoday報導，高大成認為被殺的5人中有1人是公司負責人、2個可能是未來接班人，而園藝課長又如同技術長，認為李鴻淵很明顯是遭人指使，幕後指使者是要讓「該公司無法經營」，高大成說李鴻淵失業多年，卻被查獲大批軍火，極有可能是指使者的集團提供的，讓李能多練習、以免失手。

高大成說，李鴻淵被逮時喊「我是為了報仇」有此地無銀三百兩的意味，他認為康建公司的研究導致牛樟芝暴跌，可能因此擋人財路遭報復，指使者是「買凶殺人」；而李鴻淵本人面對媒體詢問為何有大量軍火，他竟說「槍是你（記者）給的，還幫我訓練，你忘了嗎？」後來又對警方說撿到的、警察給的。

李鴻淵8年前曾被公司某主管控告，疑似為此報復；高大成則說，公司內部同事恩怨放8年才處理說不過去，他認為幕後可能有更大陰謀，建議警方從金流著手追查，指使者應該是提供火力，將李男訓練成殺人凶器，「若幕後無人指使或被收買，他既不是軍警、亦非流氓，哪裡弄得到這麼大批的火力武器？」

另外高大成說，此案也可能是26年前劉邦友案的模仿犯，因殺超過2人、手法相似，但又沒有帶路人跟把風人，應非職業槍手，他建議若抓到人後，應處以死刑，警示社會，避免再有模仿犯。