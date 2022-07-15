逢甲大學斥資50億、佔地逾5公頃，打造校園地景式建築，共善樓於15日舉行動土典禮，號稱「負建築」分南棟與北棟，樓高僅2層，沒有地下室，擁有智慧數位學習教室及多功能講堂，出自於東京奧運主場館建築大師隈研吾教授獨創設計，著重自然環境與人文關懷，預計2024年完工。

動土儀式喜氣熱鬧，東京國際建築大師隈研吾以預錄影片，分享共善樓設計理念，詮釋「負」建築，認為21世紀是「有溫度」建築，並非高度或標新立異外形的「紀念碑」，是退居後端，突顯自然環境與地形地貌的美好，而設計「活著的建築」與自然環境相融。

市長盧秀燕參與動工典禮時表示，共善樓建築設計對環境友善，傳達「捨得與減法」的教育理念，體現與大地生態融合、節能減碳、人地合一的精神，與台中市政府長期推動低碳、永續的目標相同。

曾打造台中歌劇院的麗明營建公司董事長吳春山指出，身為逢甲大學EMBA畢業校友，這次肩負母校共善樓建設工程，倍受挑戰、充滿期待的心情，承接有代表性與獨特性的建築作品，將打造「以人為本」的優質智慧建築。

逢甲大學董事長高承恕說，共善樓是逢甲大學「春雨計畫」一環，教育的最高境界是春風化雨，「春陽之溫，時雨之潤」正代表逢甲大學所肩負的教育使命，以新概念規畫校園，具人文思想，打造真正大學教育精神的校園建築，謙和而巨大的共善樓將誕生，期待2年半後啟用典禮，與大家齊聚在水湳校區一同剪綵。

教育局指出，逢甲大學是用心辦學的優質學校，也是一所善盡社會責任的好大學，水湳校區面向水湳智慧城，周遭有台中國際會展中心、台中綠美圖、中央公園及和創新研發專區等，擁有絕佳地理優勢，相信未來透過鏈結社區、鏈結產業，將打造一座培養在地產業人才，帶動中部產業發展的創新基地。