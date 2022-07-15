金融監督管理委員會公布111年公平待客原則評核結果，在35家銀行的評核結果中，合庫銀行再度進榜，獲銀行業評比前25％，充分展現其對金融消費者保護一貫的承諾及積極落實公平待客之成果。

合庫銀行自董事長雷仲達就任以來，積極建立公平待客的企業文化。不僅於108年成立客訴專責單位及「消費者保護暨公平待客推動委員會」，由董事會授權總經理擔任召集人，帶領副總經理、法遵長及總行各業管單位主管共同組成，並在全體員工努力下，由上而下推動公平待客，合庫銀行更秉持以前瞻的理念，不斷精進公平待客相關機制。

為提升服務品質，合庫銀行從改善客訴處理流程出發，並提升「處理客戶留言作業系統」，使客戶反映的意見均能在最短的時間得到回覆，尤其在高齡者及身心障礙者權益保護方面，合庫更是用心規劃，包含邀請專業講師來行授課，強化第一線存匯員工協助高齡失智者防止財務濫用事件發生之能力，宣導高齡者消費保護觀念，協助前述族群防範金融剝削。

合庫銀行亦鼓勵行員積極取得「高齡金融規劃顧問師」專業資格，為國內第一家擁有逾百位「高齡金融規劃顧問師」的銀行，並在每家分行設置一位「長照種子行員」，用實際行動培養員工致力於用心暸解、真心對待、誠心關懷的服務，另為加強建立金融友善環境，合庫銀行加速規劃全面布建視障語音ATM，將透過便利與友善的服務落實普惠金融。

在全體員工努力不懈下，合庫銀行於推動公平待客原則的成效卓著，各界有目共睹，110年9月獲「2021財富管理銀行暨證券評鑑」之「最佳銀色友善獎」殊榮，提供高齡長輩精心規劃之優質、創新金融、財務諮詢及完整的資產配置服務，另於110年12月獲金管會評鑑為「109年度信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行。

合庫銀行持續精進信託商品設計，發展符合社會脈動及具公益性的信託產品，110年12月獲「Trust Award多元信託創新獎」四大獎項，獎項含括「安養照護信託創新獎-金獎」、「都更危老信託創新獎-優質獎」、「員工福利信託創新獎-優質獎」以及「最佳創新型態信託獎-特別獎」。合庫銀行將持續推動創新金融服務，發揮金融支援功能，進而落實公平待客原則。

身為台灣系統性重要銀行，合庫銀行責無旁貸，未來仍將持續努力，秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念全心服務，致力提升服務品質，善盡注意與忠實義務，推動普惠金融，關注樂齡安養需求，並就「建立公平待客文化」、「強化金融科技應用」、「加強內控內稽」、「提供友善金融服務」、「落實誠信經營」五個面向積極優化，提升服務品質，發揮營運功能，精進公平待客具體作為，履行對客戶的承諾，永續為客戶服務。