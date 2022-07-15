為解決園區企業人才需求，經濟部加工出口區管理處15日舉辦「2022中部科技產業園區產學媒合會」，邀請台中潭子、台中港及台中軟體園區企業與公協會代表與會分享產學需求，以及中部10所大專校院現場展示技術研發成果，讓業界與學界雙向交流互動，藉此產學媒合平台，讓更多廠商有效率的找到理想的技術與合作對象。

加工處副處長劉繼傳表示，為了協助中部科技產業園區廠商解決各項問題，現委託由中區各大專校院與產官學研各界所組成的「台中軟體園區發展產學訓聯盟」，透過盤點調查園區廠商的產學需求，協助企業評估可投入的培育資源，鏈結至相應的供需端，並規劃本次「2022中部科技產業園區產學媒合會」，邀請中區大專校院與廠商代表，共同進行產學交流與媒合，希望將大學的能量挹注到產業，從人才培育、技術研發與技轉、課程開設與產學合作計畫等各方面，達成具體的產學合作成果，解決園區企業人才需求。

今日的產學媒合會現場邀集眾多貴賓，包含台中立法委員楊瓊瓔、中軟產學訓聯盟理事長鄭道明及台中電腦公會理事長陳嘉鎰等，線上線下與會來賓近百人，交流氣氛熱絡。

本次活動採實體與線上同步方式舉行，邀請區內光學及精密儀器工業同業公會理事長劉嘉彬及台中港科技產業園區廠商協進會副理事長蘇金種，向學界說明園區廠商產學需求，以及邀請中興、朝陽、逢甲及勤益大學等說明大學產學能量及經驗分享，雙方並進行綜合座談，期望能增進雙方瞭解、促成產學對接；活動場外亦安排了10所中部大學設攤展示能量，提供企業與學校雙方直接洽談合作方案機會。

加工處表示，除了本次產學媒合會活動外，針對廠商的人才需求，加工處與中軟產學訓聯盟6月29日結合台中市電腦公會、勞動部勞動力發展署中彰投分署及台中市政府等單位，舉辦中部科技產業園區廠商線上人才媒合會，共有33家廠商參與徵才、釋出1,260位職缺，求職民眾參與踴躍，活動啟動後已收到數百份的投遞履歷。