受惠於業外收益大增，毅嘉（2402）第二季稅前獲利跳升至8,998萬元，創下七季以來新高，比上一季大增30.8％，年增率亦高達36％，並帶動上半年稅前獲利上升至1.59億元，創下8年來同期新高。

毅嘉第二季每月接單量都超過6億元，然而受到華東封控影響，缺工、缺機構件，至於缺了一年多的缺IC也還在缺料，導致第二季營收僅有16.85億元、季減3.8％，營收僅比半導體零組件嚴重缺料的去年同期增加2.3％。

雖然第二季營收不僅未能如預期般走揚、還比第一季下滑，不過毅嘉自結第二季毛利率為12％，與上一季持平，營業淨利5,389萬元甚至還比第一季微增，營益率3.19％，季增0.12個百分點、年減0.17個百分點，主要財務指標都與第一季、去年同期相差不多。

然而，毅嘉第二季獲利明顯受惠於新台幣貶值，業外收益大增，不僅帶動第二季稅前獲利衝上8,998萬元，比第一季大增30.8％、年增36％，上半年稅前獲利更因而來到1.59億元，年增39.4％，創八年同期新高。

毅嘉表示，展望未來，中國封控已經紓解、供應鏈缺料的情況也在逐步改善中，毅嘉第三季營運可望在車載及光通訊產品穩定需求增長下攀峰，尤其光通訊產品毛利率高，對獲利能力可望有正面挹注，在傳統旺季助陣可期下，毅嘉預期下半年度的營運將明顯優於上半年，不過面對當前宏觀經濟的不穩定因素，毅嘉仍將審慎應對。