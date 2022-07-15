曾沛慈在劇中決定揭發殘忍的基因實驗。（八大提供）

戲裡曾沛慈無法接受妹妹的遭遇，難過落淚。（八大提供）

曾沛慈在《親愛的亞當》中心繫失散多年的妹妹，本週將播出的最新劇情中，她得知妹妹當年從育幼院被領養，竟是被送去當胡宇威基因編輯的對照組，讓曾沛慈難以接受情緒潰堤淚崩。對於如何拍哭戲，還能維持美感？曾沛慈公開秘訣：「多看一些戲！」她分享：「有一些女演員是以哭得很漂亮著名的，很多韓星例如全智賢…等，我就會刻意的去做功課，看她們怎麼哭。」

曾沛慈自揭媽媽都說她小時候是個什麼事都能哭的愛哭包，「我覺得我長大之後比較多的哭點是和親情有關。」或是和老人相關的，可能是影集或電影，都可以讓曾沛慈落淚，即便可能在戲裡面的那個角色，可能做了壞事，但只要他是年紀大的人，就會勾起曾沛慈的同情心。「或是那種比賽的情節，一定要有一個輸贏的，輸的會很可憐的那種狀態，我可能本來是喜歡另外一個角色，可是可以因為比賽的是一個老人，我就會完完全全直接倒戈，就是不管怎樣，不管這個老人多機車，我就是支持他。」

曾沛慈透露對長者有一種盲目的愛，「年長者只要走路很慢或是顫抖的背影，就可以讓我哭！」也分享可能是因為結婚的緣故，讓她的心變得更加柔軟，「如果有人在我面前哭得很慘，也會把我的眼淚逼出來。」

曾沛慈很謝謝導演非常盡力地幫助，甚至是一起討論角色的部份。對曾沛慈來說，導演地位崇高，和適合要聯絡方式的同輩不同，但為了更融入劇情，曾沛慈還是鼓起勇氣，主動表達希望能和導演直接溝通聯絡，她笑說：「廖士涵導演是我第一個主動要聯絡方式的導演，後來還真的用通訊軟體在各種轟炸他，真是辛苦導演了！」

八大原創戲劇《親愛的亞當》每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。