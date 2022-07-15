許光漢因《想見你》紅出台灣，日前被FENDI官宣為形象大使，與多位韓星成「同事」。（FENDI提供）

31歲男星許光漢近年活躍於兩岸，更因演出人氣台劇《想見你》深受日韓粉絲喜愛，過去出席活動時便經常穿著FENDI，而品牌也正式宣布他成為FENDI形象大使，與韓星宋慧喬、金多美、ZICO等人都成為FENDI家族成員，而下週他也以品牌形象大使之姿，出席微風信義的FENDI男裝店開幕活動，而在此次男裝店當中也將展示2022-23秋冬系列的新品。

FENDI Peekaboo Forty8，15萬5000元。（FENDI提供）

FENDI FF LOGO Baguette Trunk，6萬3000元。（FENDI提供）

在FENDI秋冬系列中的新品中，大量運用千鳥格紋、維希格花呢面料，在男裝部分也融入了些許女裝常用的元素，如縷空、挖洞的設計、亮眼的色彩如酒紅色、覆盆子色等，另外Peekaboo家族也多了新成員「Peekaboo Forty8」，大容量購物袋外觀，搭配FF Lofo鑲面以及貫穿本季的維希格羊毛元素;另外品牌經典的Trunk系列，運用摺紙技術使原先的硬殼更加柔軟，也能夠為包款增加容量。

FENDI 狐狸毛First Small，13萬5000元。（FENDI提供）

另外，在秋冬女裝秀場中話題度很高的「FENDI First包款」，蓬鬆的外型其實是運用製作其他服飾時所剩的皮草，依照永續發展的理念，將這些邊角料拼接出整塊皮草，以此對品牌經典皮草元素致敬;而品牌十分受歡的O’Lock珠寶系列的圖案，也在本季運用於皮件當中，其中以簡約流線的廓形，搭配近期超夯的腋下包風揉雜而成的「Fendi O’Lock Swing」，有黑色、灰色、米色等皮革面料外，還有品牌招牌的FF logo圖案布料可供選擇，且這些款式均附可拆式皮革肩帶，提供更多元的穿搭體驗。