韓宜邦劇中遇到前女友投懷送抱，斷然拒絕。（台視提供）

韓宜邦要前女友趕快把衣服穿起來。（台視提供）

戲劇《美麗人生 日出他鄉》韓宜邦（Junior）和宋品葳飾演藕斷絲連情侶檔，劇中即便韓宜邦已經下定決心不再來往，宋品葳也仍藉由各式理由出現，甚至不惜脫衣獻身，企圖用身體挽回前男友的心。

劇情充滿張力，滿滿的台詞也讓演員備感壓力，韓宜邦表示：「越是這種戲越要認真，畢竟我們沒有認識很久，這種肢體接觸的戲，其實心裡面很緊張的。」劇中韓宜邦斷然拒前女友的投懷送抱，並要對方趕緊將衣服穿上，他也化身大哥哥，分享勸世宣言：「很多人分手之後不死心，覺得用身體可以綁住對方，奉勸女孩子，真的不要有這樣的想法。立言拒絕他，也算是個很好的示範，我們也是尊重自己身體，不是隨便的人。」

宋品葳首度出演戲劇，就迎來大尺度挑戰，坦言拍攝過程真的很緊張，上場前做好防護措施，她透露畢竟現場人多，單穿小可愛跟安全褲其實很不自在，一直擔心小可愛突然滑落，宋品葳也爆料，原本劇中還有要強吻韓宜邦的橋段，好在現場做了調整，她笑說：「不然我應該會害羞爆！」宋品葳雖然身材已經很纖細，前一天仍做好飲食控管，期望在鏡頭前有最完美的呈現，她說：「前一天吃的很清淡也有吃比較少，避免隔天會水腫狀況不好」韓宜邦也不時提醒宋品葳注意鏡位，讓拍攝更加順利。宋品葳對於角色出此下策，也心疼的表示：「詩萍真的很傻，女孩子要好好愛自己。」

台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點首播。