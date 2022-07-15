上周宣布破產的斯里蘭卡正在設法尋求中國的援助，斯里蘭卡駐華大使表示，目前正向中國尋求40億美元援助及10億美元貸款，相信北京會在某個時間點同意。

據香港《經濟日報》指出，斯里蘭卡駐華大使科霍納（Palitha Kohona）15日接受外媒專訪稱，正尋求中國提供新的援助和貸款，還希望得到15億美元的信用額度用於支付中國進口商品，並啟動15億美元的貨幣互換，「我們相信中方會在某個時候同意我們的要求，這些要求並非不合理，我們也向其他債權人提出了類似要求」。

斯里蘭卡對中國仍有55億美元的債務，尋求援助40億美元相當於總債務7成。美國財長葉倫在14日的G20財長會新聞發佈會上，曾呼籲中國參與斯里蘭卡的債務重組，並希望G20成員國就此問題向北京施加壓力。她指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球經濟狀況持續惡化，把許多發展中國家的經濟推入了更加困難的境地，有必要加幫助這些最脆弱的國家。

中國外交部重申願為斯國緩解債務負擔發揮積極作用，已提供5億元人民幣人道援助。外交部發言人汪文斌稱，中方密切關注斯里蘭卡面臨的困難和挑戰，一直在力所能及的範圍內為其經濟社會發展提供幫助。近期中方宣布向斯提供5億元人民幣緊急人道主義援助，向斯方提供的第二批緊急人道主義糧食援助亦已順利交接。