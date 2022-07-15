「壞小子」英國樂壇巨星羅比威廉斯，過去曾創下單日賣出160萬張演唱會門票的世界紀錄，近年漸離螢光幕的他，去年傳出將推出與其人氣單曲同名的個人傳記電影《Better Men》，在電影上映前還受到瑞典時尚品牌J.LINDEBERG邀請，推出歐美限定發售「ROBBIE WILLIAMS X J.LINDEBERG Argyle聯名系列」，並拍攝形象影片，讓粉絲們在電影上映前可以先回味一下。其中一組身穿紅、藍菱格紋針織衫，搭配泳褲坐在高爾夫球車的更讓粉絲在品牌社群軟體留言刷一堆愛心以表支持。

J.LINDEBERG攜手羅比威廉斯推出Argyle聯名系列新品，重新定義運動風尚。（J.LINDEBERG 提供）

關於此次合作，羅比威廉斯表示過去受到品牌設計吸引，便毫不猶豫地接受合作邀約「並立刻提出想以繽紛絢爛的明亮粉色調，重新翻玩Argyle系列，為J.LINDEBERG的摩登設計與不凡品味賦予全新篇章。」

此次J.LINDEBERG Argyle早秋限定系列，主要以星空藍與珊瑚紅為基調，融入包含POLO、短褲、短裙、球褲、針織衫、防風外套與配飾等17款必備單品，並運用透氣舒適的極輕量材質，滿則日常、運動穿搭需求，另，該系列使用綠色無毒環保面料，使服裝單品具親膚、低敏的觸感外，也符合品牌的環保永續時尚目標。

J.LINDEBERG Argyle鑽石菱格印花POLO ，4580元。（J.LINDEBERG 提供）