蔣欣霸氣飾演投資公司副總裁。（愛爾達提供）

佟大為甩開好男人形象，飾演為工作忽略家庭的工作狂。 （愛爾達提供）

陸劇《我們的婚姻》集結白百何、佟大為、蔣欣等實力派演員領銜主演。時隔16年再次二搭的白百何和佟大為，兩人在劇中飾演夫妻，卻因為不同的人生規劃而多次面臨離婚危機，其中一場白百何「15秒狂飆99字」怒嗆佟大為過於自私，只求女方為家庭無條件付出的片段，不僅在網路掀起討論熱潮，被多數觀眾選為最佳名場面，一氣呵成完全不卡詞的超強演技，更吸引不少網友留言大讚「白百何絕對是媽媽界的Rapper擔當！」

劇情真實反映職場女性和全職媽媽的婚姻生活，引發觀眾共鳴，累積播放量突破9億，被封為「2022年最接地氣的婚姻劇」。在劇中吵架不輸人的白百何，被問到如果在現實生活中，與自己的角色「沈彗星」當面爭論勝算有多大時，白百何自信地表示，老實說功力應該是勢均力敵，「我是那種有理不在高聲的人，不會像她（沈彗星）那樣嚷嚷，我一定會找到關鍵切入點。」

至於大眾普遍認為女演員的戲路都會受限於年紀，白百何則認為，「每個年齡段都會有自己的黃金角色，所謂的危機感都是自己給自己的，」否認年齡對演員發展會有影響的說法。

另一位實力派演員蔣欣則飾演投資公司副總裁「董思佳」，在事業上是女強人，強硬的作風雖然在職場闖出一片天，卻也讓家庭生活面臨考驗。作為「6年全職媽媽」白百何重返職場遇到的第一位老闆，當她慘遭「上班摸魚、下班加班」的心機同事陷害刁難時，蔣欣除了查明真相看穿把戲，還當面開嗆該員工：「連時間都幫她看著，看來你心挺細的呀，把你的細緻用在工作上，不要再出錯了。」親自開除冗員，這番怒懟職場綠茶的開明發言，也讓上萬名觀眾留言直呼超解氣。

而佟大為過去在《小捨得》中是顧家好男人夏君山，但這回在《我們的婚姻》飾演的「盛江川」卻是一位過度重視工作而忽略家庭的丈夫，不時脫口而出像「工作是水晶球，我一撒手要麼立刻粉碎，但家庭是橡膠球，就算沒接住也毫髮無傷。」等台詞讓觀眾氣得牙癢癢。

面對這樣的渣男角色，佟大為坦言「盛江川」完全不會換位思考，但也不擔心觀眾會把情緒轉移到自己身上。另外，這也是他第三次與蔣欣合作，當被問及兩人的合作默契時，他不改搞笑本性幽默的回說：「我們連續三年每年都會合作一部戲，但我們關係反而越走越遠。」此前兩人在《奔騰年代》中相戀，到了《小捨得》變為姐夫和小姨子，在《我們的婚姻》則成為商業對手的敵對關係。

《我們的婚姻》7月20日（三）起，週一至週五晚間7點，於愛爾達影劇台（MOD CH355）全台電視首播。