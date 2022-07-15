南投草屯康建公司爆4死1傷血案，兇嫌李鴻淵疑為了8年前的官司糾紛報仇，李的鄰居曾爆料李失業後個性變得偏激，有可能種下多年後報復殺機，但也有鄰居稱李平時對家人、鄰里非常好，對母親也很孝順，凶殺案當天早上，李還與鄰居家新生的一窩幼犬玩耍，疑似在做「最後道別」。

李鴻淵的1名鄰居說，李男當年從康健離職後到高速公路擔任清潔員，後來與同事爭吵而離職，已失業好幾年，加上李個性偏激，多年後要報復不無可能。不過據CTWANT報導，案發當天早上1名鄰居看到李男，李還一派輕鬆、神色自若，該鄰居養的黑狗生了1窩幼犬，李還特地與幼犬玩耍，疑似在道別。

此外，該名鄰居表示，李男平時為人和善，喜歡釣魚後將魚分送鄰里，平時作息固定，對妻子十分疼愛，經常接送太太上下班，對母親也非常孝順，而他的2個女兒已經嫁人，兒子在外工作，生活非常單純，實在很難相信李會犯下槍殺他人的行為。

李鴻淵14日下午4時先在公司農場工竂，控制賴敏男弟弟及劉姓課長行動，在廁所槍殺2人，均頭部1槍斃命，李男再騎死者機車到公司大門前，表明要找賴敏男，因正值下班時間，他輕易進入公司後在辦公室槍殺賴敏男及張姓女主任，隨後在槍殺賴敏男女兒，兩女中槍身亡，賴敏男則頭部重創送醫搶救中。

李鴻淵離開案發現場後還故佈疑陣，先是將手機留在原住處讓警方連夜攻堅撲空，之後又棄車，換了5次計程車想製造斷點，還一度到霧峰某工地向同事借3萬後才躲到養生會館的夾層內，警方最後找到人，李男見大批警力還冷笑說「袂啦，我甘願了啦」。