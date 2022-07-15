日本AV女優波多野結衣，因修長火辣身材配上甜美嗓音，因此有「暗黑林志玲」的封號，出道14年頗受台日觀眾喜愛，比起巔峰時期，近期卻越來越少看到她，加上AV界汰換率極高，頻頻傳出隱退一說，但都遭波多野結衣否認，近日她在IG貼出「超清涼無碼泳池圖」，露出雪白驚人曲線，看得網友全都嗨翻。

波多野結衣11日在IG上傳飯店泳池美照，只見她胸前換上花色胸衣，僅用兩條細繩支撐住E罩杯上圍，襯托出她白皙無瑕的肌膚，而由上往下拍的角度，也讓她的E級人間凶器更顯豐滿，隨後她將手伸向雙腳內側，另一隻手輕輕托住畫著腮紅的臉頰，臉蛋掛著天真無邪的笑容，畫面卻又充滿著暗示味道。

波多野結衣手部位置，竟放到雙腿內側引人遐想。(圖/波多野結衣 IG)

波多野結衣採跪姿，露出超巨的上帝視角照。(圖/波多野結衣 IG)

而在下一秒波多野結衣跪坐在地，身後在陽光照射下發出光芒，不過E級的身體正面部位，才是網友內心最在意的，只見她的身體雙膝跪坐，由上到下凹成S曲線，由於一旁的水藍色泳池明亮清澈，陰暗面反倒更加引人注目，賞圖秘訣在於，從上圍、螞蟻腰、蜜桃臀到女性丁字褲，全都濃縮在這張跪坐照中。

這次的限制級無碼泳池照被PO出後，給予網友意味深長的情欲感受，直喊：「第一次看到波多野結衣就這麼可愛」、「想和結衣一起去游泳池戲水」、「我也想進游泳池結衣好美哦」、「我們兩個可以單獨在一起嗎？」、「瘋狂美麗可愛，愛妳喔這套衣服很適合妳」、「絕世美女看妳的片這麼久這張最夠意思」。