人類想盡辦法將自己曝於危險之中，激發腎上腺素帶來的快感，分泌多巴胺帶來好心情。昨日丹麥知名遊樂園卻傳出雲霄飛車出軌的恐怖意外，造成一名14歲女孩死亡，另有2名孩童受傷。

Hoy, Una niña de 14 años murió y otro 2 niños resultaron heridos cuando una montaña rusa se descarriló en #Dinamarca. En #TivoliFriheden en Aarhus, uno de los parques temáticos más populares en este país. Las autoridades han cerrado el lugar e iniciado las investigaciones. pic.twitter.com/9za0Bws5tW — Bluff Society (@BluffSociety) July 14, 2022

綜合當地媒體以及《每日郵報》、《新聞週刊》報導，位於丹麥第二大城奧胡斯(Aarhus)的知名遊樂園Tivoli Friheden，約莫中午12時50分，其中一項極限設施雲霄飛車突然傳出一聲巨響。目擊者表示不敢相信車體衝出軌道，兩個座位直接噴射出去，當場懸掛在列車下方，其餘乘客則是受困在離地3公尺的軌道上。

一名婦女在雲霄飛車旁邊呼喊「我的孩子!我的孩子」現場尖叫聲、哭鬧聲不斷，救護車趕到時立刻將3名受傷年輕人送醫治療，沒多久便證實一名14歲少女不治。

據悉這項設施不是頭一次出包，早在2008年就曾發生車廂墜毀意外。根據該遊樂園網站指出，「眼鏡蛇飛車」堪稱園區內最狂野的設施，列車快速行駛在高約25米的半空中，最高時速可達79公里。

目前該遊樂園已在臉書宣布「暫時關閉，詳細復業事宜將另行通知」。事故原因尚待釐清，園方也強調，將提供受害者後續心理輔導等協助。