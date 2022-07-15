李明德、施孝榮、殷正洋、王瑞瑜今出席宣傳活動。（寬宏藝術提供）

「夏日民歌嘉年華」集結鄭怡、王夢麟、殷正洋、金智娟、于台煙、王海玲、周治平、王瑞瑜、李明德、周子寒、陳艾湄等實力唱將，於8月14日高雄巨蛋及8月28日台北小巨蛋熱情登場。施孝榮、殷正洋、李明德、王瑞瑜今（15日）為下個月的嘉年華宣傳造勢，4位大叔魅力不敗，今活動現場吸引眾多居民到場支持，四人背著吉他彈唱首首回憶殺曲目讓全場都不自禁的跟著大合唱，彷彿帶大家坐上時光機回到無憂無慮的青春歲月。

現場除了演唱經典的民歌曲目，大家也紛紛回憶起當年18歲的暑假做過的瘋狂事蹟，施孝榮直呼自己和朋友跑去抓青蛙，直接攀著瀑布往上爬，笑稱甚至還看到青蛙一群在開會，李明德更表示以前很瘋狂，曾經為了追女生在胸前貼上愛心與女生名字的膠帶，曬了兩個禮拜太陽曬出名字的痕跡來，有種刻在胸前的感覺，笑說那時候覺得很浪漫，現在講起來真的是滿滿回憶，一番話讓全場驚呼拍手叫好。

最後施孝榮也提到這次的演唱會除了曲目上安排與先前完全不同之外，整個氛圍也都將以嘉年華為主題全新打造，誓言帶給大家不一樣的民歌演唱會，希望不管經歷多少年頭也不管世界的紛擾，民歌能永遠都在你我的周圍，這次也特別安排到高雄巨蛋做為首場演出，真的機會難得，歡迎歌迷朋友到現場跟著旋律，走進民歌裡，一起坐好坐滿整個巨蛋，購票請洽寬宏售票。