《盧秀芳辣晚報》

行政院宣布，衛福部長陳時中請辭獲准，原政務次長薛瑞元升任衛福部長，醫福會執行長王必勝接任政務次長並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，下周一生效。為何不是衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎接政務次長？前民進黨立委郭正亮表示，「因為王必勝生產力比較高」，他解釋說，王必勝的行政能力很強，目前確實需要這樣的人。

主持人盧秀芳15日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中問到，為何不是李秉穎接任政務次長？郭正亮回應表示，「因為王必勝生產力比較高」。王必勝真的行政能力很強，他做的是醫管，現在防疫，對各個醫院體系要夠熟，李秉穎真的不熟，而王必勝就真的跑各地醫院，像部桃事件就是他處理的，確實需要這樣的人，碰巧他的「生產力」也比較強。至於薛瑞元，郭正亮指出，大家都知道他是雙碩士，他念醫學、後來又念了法律。

郭正亮接著表示，王必勝和薛瑞元都是陳時中的嫡系，也意謂著陳時中還是可以遙控，他雖然參選，還是可以知道疫情的狀況。但是坦白講，陳時中再怎麼樣也擋不住天意，比如BA5病毒，台灣擋得住嗎？他真的非常懷疑。