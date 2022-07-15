炎炎夏日，為安排孩子的暑假生活而苦惱嗎？信誼「安野光雅・奇妙的數學世界」互動展，將日本圖畫書泰斗安野光雅的數學圖畫書，轉換成易懂、好玩又具學習性的互動遊戲展，今（15）日起在新光三越台北南西店、高雄左營店、台中中港店巡迴展出，每家店展期約2周，讓親子來場兼具數學和藝術的知識性美感派對。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，許多孩子對「美」和「藝術」的感知，最早來自圖畫書的接觸。透過不同插畫風格和表現形式，圖畫書將美育和藝術感知帶進了孩子的生活，開啟了藝術的視野和對生活的感動力。信誼自2019年起參與新光三越夏日藝術季巡迴展，以「大師經典」策展，先後策畫「國際大師艾瑞‧卡爾的繽紛世界」、「赫威‧托雷的美感創意派對」，一次又一次為孩子打造沉浸式互動體驗。

廖瑞文說，《進入數學世界的圖畫書》是信誼基金會創立台灣第一家專為幼兒出版圖畫書和教育玩具的出版社之後，引進的第一套世界經典圖畫書，1983年台灣翻譯出版至今正好40年。這套數學圖畫書是曾獲「國際安徒生插畫大獎」的日本圖畫書泰斗安野光雅，最具影響力的作品之一，也是許多孩子數學啟蒙的寶典。今年策展，特別以這套經典，搭配融入科學、數學、文學、建築等領域的《天動說》、《跳蚤市場》、《10個人快樂的搬家》等圖畫書，為親子規劃一場「找尋答案」的探索旅程。

「易懂、好玩、高互動」是信誼為兒童策展設計最重要的關鍵。廖瑞文表示，親子進入展場不用擔心「數學太難」的問題，透過圖像和遊戲，以及簡單易懂的展覽介紹，孩子很容易進入遊戲情境，七大展區讓親子一起「想一想、找一找、猜一猜、玩一玩、動手做一做、走迷宮、找錯誤」，體會「原來這就是數學」！互動展巡迴的每一站，信誼也特別為親子設計了2場周末活動，邀請3至8歲親子一起來「逛市場‧尋寶趣」、「從圖畫書玩出數學力」，體驗生活中無處不在的數學魅力。活動報名：https://reurl.cc/RrNOaD。

看更多安野光雅作品 https://reurl.cc/VD9NKN

展覽資訊：07／15(五)－07／26(二)新光三越台北南西店一館9F；07／29(五)－08／16(二)新光三越高雄左營店本館10F；08／19(五) –08／31(三)新光三越台中中港店10F