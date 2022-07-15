何書瑋秀側腹。（ATT 4 FUN提供）

夏浦洋展現二頭肌。（ATT 4 FUN提供）

MAX 露胸肌給眾人欣賞。（ATT 4 FUN提供）

火星載歌載舞嗨翻天。（ATT 4 FUN提供）

男團選秀節目《原子少年》的少年們人氣爆棚，日前5大行星獲「ATT FUN Center中心音樂節」邀請擔任表演者，連續24天不間斷的活動，今（15日）由「火星」打頭陣演出，MAX受訪時透露會露出「身體」造福粉絲，陳峻廷還加碼說：「目前都還沒看到的部位。」

而《原子少年》明晚將舉行加場售票演唱見面會，李哲言表示有過第1次之後，知道如何改進不足的地方，會呈現更好的狀態；夏浦洋則說：「粉絲見面會是給我們的福利，給了我們舞台跟表演，感受台下粉絲的歡呼，而且這次比較興奮的是我們有不ㄧ樣的演出曲目，可以讓大家期待一下。」

《全明星運動會4》即將開戰，日前傳出夏浦洋以挑遠6.2公尺成績，超越棒球國手出身的曹佑寧的6.06公尺紀錄。問夏浦洋是否擅長跳遠？輔大體育系畢業的他笑說：「我們每個項目都要涉略。」再進一步詢問真的參加《全明星4》？他尷尬僅說：「我們現在好好把表演做好。」

問到暴紅後，生活上有什麼改變？何書瑋說媽媽很喜歡冥王星的植宇，甚至把他當作兒子，十分幽默。夏浦洋則表示學生常出沒的地方，很容易遇到粉絲，但竟曾有粉絲對他說：「你是火星的夏浦洋嗎？我超喜歡天王星也。」雖有些尷尬，但認為粉絲很可愛，都記得他們的名字，令他開心不已。