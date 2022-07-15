55歲港星梁思浩，2004年無故被TVB解雇，讓他事業一度跌谷底，不過他的財運卻意外好，靠著投資甜品店翻身，還中過4次六合彩(香港唯一的合法彩票)，近日他受TVB總經理曾志偉邀請，回鍋TVB主持選秀節目《通靈之王》，讓他相當感動。

梁思浩1986年被TVB相中，在《城市故事》裡飾演「洗米華」一角嶄露頭角，曾短暫轉戰亞視，卻因天生娃娃臉，角色受限多，他選擇前往加拿大讀書，3年後才回歸無線主持《城市追擊》、《歡樂今宵》等節目。

他還曾參演周星馳電影《國產凌凌漆》，與鄧兆尊飾演「陳局長」兒子，最後被槍決讓人印象深刻，不過他2004年無故被TVB解雇，他多次向當時高層陳志雲和樂易玲隔空交火，自此和無線台決裂。之後他轉戰有線主持《怪談》系列節目，讓他有「東南亞鬼王」稱號，

雖然梁思浩演藝事業經歷起起伏伏，不過他的財運卻相當好，曾與朋友合資開設甜品店，賺來第一桶金，之後賣出經營權賺超過1億，他還中過4次六合彩二獎，估計彩金逾500萬港幣(約台幣2千萬)。

最近梁思浩睽違18年重返TVB，再次回到娘家，他也感觸良多：「18年前離開這個門口我的身份是一個演員，18年後回來這個門口我的身份是一個監製兼主持人，多謝經理讓我圓夢。」