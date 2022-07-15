金難買掛綠荔枝？唯一母樹技術顧問：非壟斷，栽培太難。 （澎湃新聞╱摘自網路）

澎湃新聞15日報導，「荔枝中的愛馬仕」「一顆掛綠一粒金」「荔枝之王」。在大陸擁有多個名號的掛綠荔枝，近日又紅了，因在北京超市售價一斤（500公克）1049元（人民幣，下同），每顆約60元，網友戲稱「荔枝刺客」。廣州增城農業技術推廣中心主任、掛綠母樹技術顧問、長期管理人員廖美敬指出，掛綠荔枝是因品種種植難度大，導致價格一直都不低，今年又略高，和「荔枝小年」有關係。據廣州市農業農村局發布最新數據，受今年「龍舟水」期間連續降雨影響，廣州全市荔枝產量減少超一成，荔枝價格明顯上漲。

這種荔枝果實扁圓，不太大，因果子成熟時紅紫相間，果皮有一條綠線直貫到底，得名「掛綠」。

澎湃新聞報導，早在超市完售前，掛綠荔枝價格就已位居荔枝圈首位。每年夏季，在大陸網上常有掛綠荔枝禮盒售賣。不同於其他水果按斤稱兩賣，掛綠荔枝大多是按顆銷售，兩顆、四顆、六顆的禮盒售價在200至600元不等，單顆價格高至90多元。盡管如此，還需要在果子成熟前提前訂貨，否則「一果難求」。

澎湃新聞報導，廣州增城農業技術推廣中心主任廖美敬，是掛綠母樹的技術顧問、長期管理人員。說明為什麼一顆掛綠荔枝能賣那麼貴？

文獻記載：種植掛綠荔枝至今有400多年歷史，原產於增城新塘四望崗；傳聞清朝年間，因官吏勒擾，百姓不堪重負而砍光掛綠荔枝，只倖存縣城西郊西園寺（現荔城掛綠廣場）一棵至今。

因此，西園掛綠彌足珍貴，在2002年舉行的掛綠拍賣會上，曾創下單顆55.5萬元天價，聲名大噪。

提到高價「掛綠」，有人認為「只剩一棵樹，當然物以稀為貴」，但廖美敬介紹，實際上目前市面上售賣的掛綠，都是西園母樹的嫁接培育品種，母樹結的果實並不售賣。「北京這次特別火的掛綠，實際上是北園掛綠，和母樹掛綠是一個系列的，一些特徵特性是相同的。」

廖美敬說，掛綠「物以稀為貴」其實沒有錯，但不是因為母樹而「稀」，而是因為掛綠這個品種的種植難度大，導致市面上售賣的果實少。

「掛綠品種栽培起來要比其他品種荔枝更精細，管理工作做得不到位，結出來的果實品質就不行，比如說『疏果』，掛綠要『疏果』兩次，就是不能讓樹上結太多的果子，影響最終成品，但荔枝樹那麼大，一些果農就覺得做起來太麻煩，就疏一次，或者不疏，那就會直接影響掛綠的品質。」廖美敬說，市面上售賣的掛綠第二代、第三代、第四代實際上沒有太大區別，重點在於種植管理做得是否細緻。

廖美敬強調，掛綠的種植管理難度大，沒辦法像其他荔枝一樣大面積推廣種植，並不存在網傳部分企業壟斷掛綠情況，「實際上增城有很多果農都種植了掛綠，但大部分都沒有管理好」。