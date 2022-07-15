大淵（左）、大蛇丸為《DC超級寵物軍團》中文版配音。（華納兄弟提供）

最新的動畫冒險片《DC 超級寵物軍團》找來「頑童MJ116」成員大淵MUTA、YouTuber大蛇丸，在片中分別擔任超狗氪普托、蝙蝠獵犬王牌的中文版配音，肥男幫兩兄弟合體首度為動畫片獻聲。

片中，超狗氪普托是超人最好的朋友，雖然他力量強大，但卻毫無社交能力；而蝙蝠獵犬王牌則是收容所的老大，說話毒舌，與超狗氪普托相愛相殺。但當超人與其他正義聯盟夥伴遭到綁架後，他們必須學會並肩作戰，才能成功拯救落難的超級英雄們。

超狗氪普托、蝙蝠獵犬王牌英文版的配音是巨石強森與凱文哈特這對好友組合，針對中文版的配音組合，巨石強森特地表示，大淵MUTA的聲音跟他很像，跟他一樣是大塊頭，還有一副好歌喉，而且也都是5月出生；凱文哈特也說，大蛇丸跟他一樣是搞笑擔當，聲音很有特色，而且也都是吃貨。

《DC 超級寵物軍團》8月11日中英文版在台同步上映。